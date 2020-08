Fuoco e fiamme a Roma: incendi al Nuovo Salario e Rocca Cencia - Terzo Binario News

Fuoco e fiamme nella Capitale. Sabato 22 agosto la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma – a causa di un vasto incendio nella zona nord di Roma tra la Cassia, Saxa Rubra e Nuovo Salario che sta determinando anche la chiusura del GRA a causa del denso fumo che invade le corsie nel tratto dalla Cassia-Salaria – ha inviato sei squadre due autobotti, il DOS e l’elicottero Drago con alcuni mezzi della protezione civile oltre alle forze dell’ordine per il controllo della viabilità.

Le Squadre VVF attualmente sono a protezione delle abitazioni che rischiano di essere interessate dalle fiamme mentre il DOS guida da terra i lanci del mezzo aereo. Attualmente non risultano persone coinvolte.

Numerose anche le pattuglie della Polizia Locale che dal primo pomeriggio odierno sono impegnate per la messa in sicurezza di alcune aree colpite da incendi e per la viabilità nelle zone interessate.

In particolare, al momento sono due i roghi che presentano maggiori criticità: in via della Serpentara intervento di 4 pattuglie del III Gruppo Nomentano ed in arrivo in ausilio altre unità del II Gruppo Parioli per chiusure stradali e ausilio ai pompieri in quanto l’incendio si sta estendendo fino alla ferrovia. Al momento chiusa via della Serpentara.

L’altro incendio di sterpaglie è in via di Rocca Cencia, con intervento pattuglie del VI Gruppo Torri che stanno provvedendo ai servizi di viabilità e chiusura del tratto di strada da via di Sant’Alessio in Aspromonte e via Prenestina per consentire operazioni di spegnimento.

Foto facebook Reporter Montesacro