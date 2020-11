Colonnine di ricarica per le auto a Santa Marinella: accordo con Enel X - Terzo Binario News

“Il 18 Novembre Enel X, dopo mesi di trattative ed istruttorie, inizierà finalmente l’installazione delle prime colonnine per l’alimentazione elettrica delle autovetture:

1 via lago d Iseo

2 via delle Colonie

3 cimitero ,via dei Cipressi

4 santa Severa Zona 167

5 Santa Severa Via Giunone Lucina.

Le altre in centro storico verranno installate appena arriverà il nulla osta paesaggistico.

UN altro grande passo verso la mobilita sostenibile e contro ogni forma di inquinamento.

Un sentito ringraziamento al consigliere Amanati che ha seguito con perizia e pazienza questa complessa pratica”.

Pietro Tidei