Colletta alimentare alla Conad "Il Mare" di Civitavecchia del Centro di assistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta • Terzo Binario News

Sabato 10 giugno, i volontari del Centro di assistenza del Sovrano Militare Ordine di Malta a Civitavecchia sono scesi in campo per una colletta alimentare presso la Conad “Il Mare” nel quartiere San Gordiano.

L’attività che si è prolungata dalle 8.00 alle 20.00 con il supporto del gruppo comunale di Protezione Civile, ha visto come protagonisti la generosità di civitavecchiesi, dove in poche ore sono stati raccolti più di 700 kg di generi alimentari.

È un risultato straordinario che, testimonia come in città non viene meno la voglia di aiutare chi è in difficoltà attraverso un gesto concreto di lotta all’individualismo e all’indifferenza.

Infatti tutti i prodotti donati verranno distribuiti nelle prossime settimane alle oltre 100 famiglie seguite settimanalmente dal Centro di assistenza dell’Ordine presso la Chiesa di Santa Maria dell’Orazione a Civitavecchia.

Il Delegato del Sovrano Militare Ordine di Malta, avv. Roberto Saccarello si è detto vivamente soddisfatto: “Ringrazio i tanti volontari ed i numerosissimi cittadini che hanno donato cibo e altri beni di prima necessità a favore degli assistiti del nostro Centro di Civitavecchia. Oggi, è sempre più necessario riscoprire il valore della solidarietà, intesa proprio capacità di farsi carico della sofferenza altrui. In questa direzione l’Ordine di Malta ha sempre avuto un’attenzione particolare per le famiglie bisognose e il nostro impegno continuerà a lungo”. Infine un particolare ringraziamento particolare alla dirigenza della Conad, che ogni anno ci consente di svolgere questa fondamentale attività.