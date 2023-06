Allerta meteo gialla su Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo, che prevede anche per il territorio di Civitavecchia un’allerta di colore giallo per la giornata di domani.

Secondo il bollettino, dalla tarda mattinata di domani e per le successive 6-9 ore sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati moderati.

L’allerta riguarda l’intero territorio regionale.

NOTA: il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha anche comunicato che, alla luce delle recenti vicende, non sempre è possibile determinare con esattezza l’intensità dei fenomeni e le loro conseguenze al suolo.

Si raccomanda pertanto a tutta la popolazione di prestare, anche in futuro, la massima attenzione in caso di precipitazioni improvvise e di forte intensità, fermo restando che sarà cura del Comune assicurare di volta in volta informazioni tempestive non appena disponibili.