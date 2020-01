Collatino: 58enne trovato morto in casa - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Un uomo di 58 anni, appartenente alle forze dell’ordine, poco dopo le 14 di domenica 26 gennaio è stato trovato in casa senza vita. L’episodio è avvenuto in via Salvatore Talamo, zona Collatino. Tra le ipotesi del decesso ci sarebbe quella del gesto volontario. La vittima abitava da sola, sul posto i carabinieri e gli agenti del commissariato Torpignattara.

Fabio Conestà, segretario generale del sindacato di polizia Moasap, ha commentato: “I familiari erano allarmati perché l’uomo non si era presentato a un pranzo con la famiglia”.

E ancora: “Il tragico gesto, le cui motivazioni sono ancora ignote, segue quello di tanti, troppi appartenenti ai vari corpi di polizia dello Stato, al punto che mesi orsono presso il Viminale è stato istituito uno specifico osservatorio”.