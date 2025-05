"Echoes" e "Purple Gospel Choir" insieme al San Romolo: apprezzata l'esibizione dei due gruppi tolfetani • Terzo Binario News

Ad una settimana dalla chiusura del sipario sul San Romolo festival, tenutosi al teatro Triano di Civitavecchia, l’esibizione portata sul palco dalla band degli “Echoes” in collaborazione con il “Purple Gospel Choir”, non cessa di mietere successo. Il boom di visualizzazioni sulle pagine Facebook dei rispettivi gruppi, sta dimostrando quanto il pubblico e anche i non presenti alla serata abbiano apprezzato la performance delle due eccellenze musicali tolfetane.

Chi era presente ha molto apprezzato un prodotto musicale di ottima qualità, l’arrangiamento ricercato e le sonorità vocali. Basta scorrere poi tra i commenti sui social per vedere l’apprezzamento pressoché unanime di chi ha assistito ad uno spettacolo unico e nuovo che presto verrà presentato anche in collina.

I due talentuosi gruppi tolfetani hanno portato in gara al “San Romolo Festival” il brano “Si può dare di più”, in una versione rockeggiante con intarsi gospel, che ha catturato il numerosissimo pubblico in sala, culminata con applausi scroscianti dei presenti, molti dei quali in piedi hanno tributato una vera standing ovation. “L’idea di partecipare insieme al Festival – spiega Valerio Finori degli Echoes – è nata poco più di due mesi fa e la fusione si è subito rivelata vincente sia sotto il profilo strettamente musicale che su quello umano”.

Nel backstage prima e sul palco poi, si è potuto notare in tutta la sua forza il grande affiatamento che si è creato nei giorni di prova e che, c’è da scommetterci, darà vita anche in futuro ad un progetto musicale che vedrà ancora unite le due realtà musicali collinari.

“E’ stata un’esperienza entusiasmante, che ci ha fatto sicuramente crescere artisticamente e che abbiamo tutti vissuto con impegno e spensieratezza – ha proseguito Finori – in un’occasione importante anche dal punto di vista della solidarietà, che ha consentito di raccogliere fondi a favore delle attività dell’Associazione “Spazio Eira”, con tanti amici che hanno donato cifre importanti, a testimonianza di un impegno sociale che non è venuto meno”.

Si è creato un feeling speciale tra i due gruppi che “continuerà sicuramente anche in possibili nuove “avventure musicali” e collaborazioni”.

Alla domanda se parteciperanno di nuovo al SanRomolo Finori risponde: “Sicuramente il progetto musicale tra “Echoes” e “Purple Gorpel Choir” continuerà, in che modi e su quali palchi lo decideremo insieme. Un ringraziamento particolare desideriamo farlo alla Banda “G, Verdi” che ci ha ospitato in questi mesi di prova, dimostrando ancora una volta, la vicinanza della storica associazione musicale al mondo musicale del paese”.

Sulla stessa linea Maria Eugenia Grassi, presidente del Purple Gospel Choir, la quale ha sottolineato: “A Febbraio di quest’anno abbiamo ricevuto da parte degli Echoes la proposta di unire le forze per partecipare al Festival di beneficenza San Romolo. Con grande entusiasmo abbiamo accettato la collaborazione, in primis per lo scopo benefico e poi perché ci piaceva l’idea di poter far parte di un progetto musicale di questo genere, perchè è sempre molto stimolante essere accompagnati da una band. Devo dire che fin da subito ci siamo trovati in grande sintonia che, con l’aggiunta del lavoro svolto in sala prove questi quattro mesi, ci ha portato ad un’esibizione emozionante e travolgente”.

Alla domanda su quale sia stata la vittoria più bella, la risposta di Maria Eugenia Grassi è stata: “La vittoria più grande è stato il tripudio del pubblico a fine esecuzione, qualcuno addirittura ha pensato cantassimo altri brani.”.

Maria Eugenia Gassi poi conclude: “Cogliamo l’occasione di ringraziare gli Echoes per questa grandissima opportunità, che ci ha arricchito non solo dal punto di vista musicale, ma anche umano, cosa che per noi non è mai scontata”.

In piena sintonia con Valerio Finori anche Maria Eugenia Grassi ci ha tenuto a sottolineare: “Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti alla banda Giuseppe Verdi di Tolfa che ci ha ospitato per le prove. E chissà che questo evento non sia il primo di tanti altri da condividere”.