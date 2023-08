Coalizione Futuro: "Si risana il bilancio della Santa Marinella Servizi con i parcheggi blu" • Terzo Binario News

“Il 31 luglio scorso, in Consiglio Comunale si è tornato a parlare della Multiservizi in occasione dell’approvazione dell’equilibrio di bilancio.

La società partecipata è il tallone di Achille di questa amministrazione e i suoi conti risultano fortemente deficitari.

Visto che il bilancio della partecipata è un tutt’uno con quello del Comune ed è soggetto a Controllo Analogo, la consigliera, Clelia Di Liello, di Coalizione Futuro ha posto due semplici domande: 1. Quali sono i motivi della perdita di 289.908,33 al 30 giugno 2023? 2. Siccome si dice che i conti andranno a migliorare, su quale base si presume tale miglioramento? (la perdita presunta al 31 dicembre 23 si dice sarà pari a € -115.178,69 tale da alleggerire e non a colmare del tutto il deficit).

La prima domanda è importante perché pone l’accento sul malfunzionamento della società partecipata. Perché un “buco” così grande? Comprenderlo significa ricorrere ai ripari ed è un diritto della cittadinanza, ancorché dell’opposizione, sapere come questa società venga gestita. Ma la domanda non viene presa assolutamente in considerazione in Consiglio lasciando aperti dubbi e sospetti sulla trasparenza della gestione.

Alla seconda domanda, il Sindaco prima ancora del Consiglio Comunale ha tentato una vaga risposta con un comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno del Consiglio. Al Sindaco e alla sua maggioranza ricordiamo che il luogo deputato alle comunicazioni con i cittadini è il Consiglio Comunale ed è scorrettezza istituzionale diffondere notizie prima della discussione in aula. Con toni ottimistici e trionfalistici il Sindaco scrive e poi replica in Consiglio che non ci sono problemi, che i conti torneranno in ordine per la SMS perché ha redarguito la direzione della partecipata e imposto nuove regole (36 ore l’orario dei lavoratori, due settimane di chiusura aziendale a cavallo delle festività estive e tre giorni di chiusura totale e sospensione di tutti i servizi sotto Natale; avviate le procedure per il distacco presso l’ente di alcuni dipendenti della multi servizi). Sciorina inoltre una serie di presunti (non certi) margini operativi lordi che saranno raggiunti entro l’estate relativi a parcheggi sterrati +123mila euro, parcheggi blu +121 mila euro, verde +38mila euro, spiagge libere +8mila euro, settore pulizie +4mila euro, farmacie +2mila euro).

Insomma il sindaco presume un vero e proprio capovolgimento dei conti grazie soprattutto agli incassi legati ai parcheggi blu, che avvengono sostanzialmente nei mesi estivi e dunque per il miglioramento dei conti bisogna solo aspettare.

Dobbiamo dedurre che la SMS è una ditta in deficit strutturale che si salva solo con i parcheggi blu? Vera tassa istituita per coprire la cattiva gestione della SMS?

Le conclusioni a chi legge. Per ora osserviamo la moltiplicazione degli stalli blu, l’orto botanico sterrato pronto per altri parcheggi a pagamento … Insomma la solita ricetta: si cerca di far cassa nel modo più bieco tassando i cittadini e i turisti e spesso danneggiando anche il commercio locale senza intervenire di fatto sulle ragioni della mala gestione della SMS, ai cui lavoratori va la nostra massima solidarietà”.

Coalizione Futuro.