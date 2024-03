CNA Sostenibile, qualifica ASO: nuove assunzioni e quattordici attestati consegnati • Terzo Binario News

Collaborazioni professionali e 14 attestati di qualifica consegnati. Si conclude così l’ottava edizione del corso di qualifica per assistente di studio odontoiatrico (ASO) organizzata da CNA Sostenibile, punto di riferimento per chi vuole accedere alla professione.

Il recente esito degli esami finali, svoltisi sotto l’attenzione della commissione regionale, ha dimostrato il notevole livello di preparazione raggiunto dai 14 allievi coinvolti.

Questo risultato è il frutto di un percorso formativo articolato, che ha compreso 300 ore di teoria e 400 ore di tirocinio pratico presso studi dentistici, consentendo agli studenti di acquisire competenze pratiche e conoscenze specifiche del settore.

L’approccio del corso mira non solo a fornire una formazione di alto livello, ma anche a valorizzare le inclinazioni individuali degli studenti, avvicinandoli al mondo professionale attraverso una sinergia con esperti del settore odontoiatrico

L’obiettivo è garantire un processo formativo di eccellenza che favorisca l’integrazione tra formazione e mercato del lavoro.

Ma l’impegno di CNA Sostenibile non si ferma qui: in autunno prenderà il via la nona edizione del corso, offrendo nuove opportunità di formazione e inserimento professionale.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare CNA Sostenibile di Viterbo presso la sede in Via dell’Industria snc – zona Poggino, o tramite i seguenti recapiti telefonici: 0761.1768320, oppure via email a ernestoallegrini@cnasostenibile.it.”