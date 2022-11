CNA Sostenibile, consegnati 18 attestati di qualifica per assistente di studio odontoiatrico (Aso) • Terzo Binario News

Consegnati ieri gli attestati di qualifica ai diciotto partecipanti al sesto dei corsi per assistente di studio odontoiatrico (Aso) organizzati a Viterbo da CNA Sostenibile. Tutti gli allievi hanno superato la prova di verifica dell’apprendimento, a conclusione di un percorso che ha avuto una durata

di 700 ore tra teoria e tirocinio.

Come nelle precedenti edizioni, ha prevalso nettamente la presenza delledonne, stavolta ben diciassette.

Prosegue l’attività di CNA Sostenibile volta a formare chi è interessato alavorare, e chi già lavora ma deve regolarizzare la propria posizione, in uno studio odontoiatrico. Alla fine dello scorso mese di settembre, infatti, è stato inaugurato un altro corso.

Oltre a consentire a molti giovani di acquisire nuove competenze, è stata finora offerta dalla società di formazione del sistema CNA una risposta puntuale agli studi che dovevano adeguarsi alle regole vigenti: dal 3 maggio di quest’anno, il contratto di lavoro per assistente di studio odontoiatrico può essere stipulato solo per persone che abbiano conseguito l’attestato di qualifica oppure non siano tenute alla formazione,

avendo maturato nel ruolo di Aso l’esperienza lavorativa prevista dalla normativa.

Info: CNA Sostenibile, a Viterbo, in via dell’Industria snc (zona Poggino),telefono 0761.1768320. E-mail: ernestoallegrini@cnasostenibile.it .

