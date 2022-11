Cna Pensionati Viterbo e Civitavecchia, corsi per imparare i segreti di smartphone e pc • Terzo Binario News

Pensionati sì, ma digitali. Insieme alla CNA possono imparare a padroneggiare la tecnologia di pc e smartphone grazie a due corsi gratuiti, “perché tra le priorità della nostra agenda c’è anche l’accompagnamento verso il mondo digitale”, commentano Fabrizio Marra e Giuliano Nisi, rispettivamente segretario di CNA Pensionati del Lazio e di Viterbo e Civitavecchia, e presidente CNA Pensionati di Viterbo e Civitavecchia.

Nisi

A ospitare l’iniziativa sarà l’aula di informatica di CNA Sostenibile, in via dell’Industria snc (zona Poggino), a Viterbo. Potranno partecipare 20 associati, e l’adesione potrà essere effettuata anche al momento dell’iscrizione ai corsi. E poi via alle cinque lezioni, articolate in quattro ore l’una, in calendario mercoledì 16 e 30 novembre, poi il 7, 14 e 21 dicembre.

“Viviamo in un periodo – dice Nisi – in cui l’evoluzione degli eventi è molto veloce e tutti devono correre per stare al passo coi tempi. Cosa che per un pensionato può risultare in certi casi non proprio agevole. Ma tra bonus che si moltiplicano, fake news incontrollate e il possibile disorientamento di fronte a tutto questo, grazie a CNA Pensionati la situazione può migliorare”.

Questo anche imparando a districarsi nei meandri della tecnologia. Il programma dei corsi prevede concetti teorici di base, uso del computer, funzioni di base del sistema operativo, della posta elettronica, di internet. E l’utilizzo dei servizi online: meccanismi di ricerca, lettura di un quotidiano e di altre pubblicazioni, operazioni bancarie, consultazione conti correnti, pagamento bollette, acquisti, Spid e accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, banche dati in rete.

Marra

“CNA Pensionati – spiega Marra – conta nel Lazio 11.288 associati. Per loro, noi siamo un po’ gli interpreti della realtà, affidabili anche quando si tratta di orientarsi. Per questo abbiamo inserito tra le nostre priorità percorsi di accompagnamento e formazione verso il mondo digitale, i servizi telematici, l’approccio agli strumenti informatici, al cui uso quotidiano, a quanto pare, sarà sempre più imprescindibile abituarsi”.

Per prenotarsi e partecipare è possibile contattare CNA Pensionati di Viterbo e Civitavecchia allo 0761/2291, e-mail f.marra@cnavt-civ.it.