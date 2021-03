Cna Fita: "Tir in strada nei prossimi tre fine settimana" - Terzo Binario News

Gli autotrasportatori potranno viaggiare anche nei prossimi tre fine settimana. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti pubblicato il decreto che estende alle domeniche del 7, 14 e 21 marzo la sospensione del divieto di circolazione sulle strade extraurbane vigente nei festivi per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose. Lo comunica CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia.

La disposizione tiene conto, ancora una volta, della necessità di agevolare il sistema dei trasporti in questa fase di emergenza. I divieti di circolazione costituiscono un elemento di criticità “non giustificato – si legge nel provvedimento – in termini di sicurezza stradale, in relazione alla riduzione dei flussi di traffico dovuti all’adozione delle misure per il contenimento del contagio e al numero di spostamenti in atto sul territorio italiano”.