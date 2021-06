CNA: “Cancellare l’obbligo informativo sui contributi pubblici ricevuti” - Terzo Binario News

Semplificazioni a passo di gambero. Entro il 30 giugno di ogni anno, le

imprese sono tenute a pubblicizzare, nelle note integrative di bilancio o

sui siti internet (propri o dell’Associazione di riferimento), i contributi

pubblici di importo complessivo pari o superiore a 10mila euro

ricevuti nell’anno precedente.

La novità è che stavolta tra le

provvidenze rientrano gli indennizzi e i ristori erogati a causa della

pandemia: un ulteriore gravoso onere che CNA e le altre associazioni

artigiane chiedono di cancellare.

Con una lettera inviata ai ministri dell’Economia e delle Finanze, dello

Sviluppo Economico, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, il

governo è invitato “a chiarire che i sostegni ricevuti per l’emergenza

epidemiologica siano esclusi dagli obblighi informativi che già

insistono sulle pubbliche amministrazioni, vincolate a render conto di ogni

erogazione”.

Il Parlamento ha fatto slittare al 2022 l’entrata in vigore delle sanzioni

amministrative (molto pesanti) per l’eventuale inosservanza, ma resta

l’obbligo di pubblicazione per le imprese.

I rappresentanti dell’artigianato e della piccola e media impresa vanno

oltre, chiedendo che siano eliminati totalmente gli obblighi di

pubblicazione di qualsiasi provvidenza erogata alle imprese, tanto più

che risultano incompatibili con gli obiettivi di digitalizzazione delle

pubbliche amministrazioni e di interoperabilità delle banche dati previsti

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.