Clochard trovato morto a Roma, è la decima vittima tra chi vive in strada dall'inizio dell'inverno - Terzo Binario News

Un altro senzatetto è stato trovato senza vita nei dintorni di San Pietro, forse è morto di ipotermia. È la decima vittima tra chi vive in strada dall’inizio dell’inverno. Questo quanto riferito dalla Comunità di Sant’Egidio. L’episodio è accaduto mercoledì 20 gennaio.

Sulla pagina Facebook della Comunità di Sant’Egidio si legge: “Si chiamava Edwin, era molto riservato. Siamo molto addolorati per l’accaduto”, racconta Carlo, volontario di Sant’Egidio. Siamo preoccupati e facciamo appello non solo alle istituzioni ma anche alle persone per aiutarci. Il freddo e il Covid sono una miscela letale per questa povera gente che vive in strada”.