Catena solidale per Roberto: successo per la raccolta fondi, presto un nuovo scooter - Terzo Binario News

“Grazie a tanti concittadini che hanno aderito alla raccolta fondi (113 persone), è stata raccolta la ragguardevole somma di 2655 euro, con la quale è stato possibile acquistare uno scooter elettrico per il signor Roberto”. Questo il messaggio lanciato sui social giovedì 21 gennaio.

“Da ricordare che il 22 dicembre scorso a Cerenova un mezzo simile era stato rubato dal garage condominiale al nostro concittadino signor Roberto, l’unico suo mezzo di mobilità. A breve avrà uno scooter elettrico simile e così potremo rivederlo in giro per Cerenova insieme al suo cagnolino. Grazie a tutti per la sensibilità e la solidarietà”.

Terzo Binario aveva raccontato la storia di Roberto: “Ho sporto denuncia ai Carabinieri che sono venuti per effettuare un sopralluogo. L’impressione è che ad agire non sia stata gente di qui: nessuno girebbe con quel mezzo, a Cerenova, ce ne sono solo due pur non avendo targa è fin troppo riconoscibile”.

“Per me è un grosso dolore perché da disabile è come si fossero state tolte le mie gambe. Non posso uscire di casa da solo, a piedi non mi posso muovere, e così mi è impedito pure di andare al bar o al supermercato”.

Però non tutti sono rimasti indifferenti: il motorino costa qualche migliaio di euro e Matteo Colagrossi (che ha indetto una colletta social per ricomprare il mezzo) si è mosso: “Ha avuto un contatto con un riparatore della Sovrana di Ladispoli che avrebbe qualche scooter usato. Magari anche un contributo di 2 euro sarebbe utile per raggiungere la somma.

“In ogni caso, è partita una bella catena solidale di cui sono felicissimo e non me l’aspettavo una risposta simile” la conclusione di Roberto.