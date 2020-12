Clienti nel bar oltre orario consentito: chiuso locale in via Licinio Murena - Terzo Binario News

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Roma finalizzati alla verifica delle prescrizioni imposte dalle Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Quadraro hanno sanzionato amministrativamente la titolare di un bar di via Licinio Murena, una donna romana di 45 anni, applicando la contestuale chiusura provvisoria per 3 giorni, per aver consentito ad alcuni clienti l’accesso al locale e la consumazione al banco oltre l’orario consentito.