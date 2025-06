Clementino è davvero simpatico e farà felice la famiglia che lo adotterà • Terzo Binario News

Non potevamo dargli un nome piu’ appropriato. *CLEMENTINO* ennesimo abbandono .. vicino alla spazzatura… Siamo sempre in Provincia di Palermo.. E’ stato accalappiato e portato al sanitario per sterilizzazione e esami.. Poi come prassi i cani vengono riportati sul posto dove sono stati accalappiati.

*CLEMENTINO* E’ un cagnolino *SUPER* .. e’ meraviglioso.. Ha circa un anno.. dal visetto troppo buffo, troppo simpatico.. E’ dolcissimo, va d’accordo con il mondo intero, da subito..

Sano, castrato e vaccinato… Pesa soltanto 16 chili.. quindi una media contenuta… Potete portarlo ovunque.. E’ DI UNA SIMPATIA UNICA… adatto a tutti.. grato alla vita—E’ veramente un cagnolino felice e gioioso.. GIOCHERELLONE… Coccolone , sa andare al guinzaglio e in macchina non ha nessun tipo di problema.

INSOMMA MERAVIGLIOSO.

VORREMMO PER *CLEMENTINO* una famiglia fantastica, che lo faccia giocare, correre, divertire… se lo merita davvero..

Contattateci per CLEMENTINO… il cagnolino dalla faccetta buffa e simpatica.. Adottabile in tutta Italia…

Palermo /Contatti:

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it