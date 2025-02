Civitavecchia Summer Festival 2025”, via alla procedura negoziata • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di programmazione, progettazione, organizzazione tecnica e realizzazione del “Civitavecchia Summer Festival 2025”, con l’obiettivo di offrire alla città un grande evento estivo che coinvolga attivamente i cittadini e che rappresenti un’attrazione per tutti coloro che sceglieranno Civitavecchia come meta turistica nei mesi più caldi dell’anno.

Il festival si conferma come uno degli appuntamenti di punta dell’estate cittadina, con una rassegna di eventi di alta qualità, pensata per valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, offrendo spettacoli e iniziative capaci di rispondere ai gusti di un pubblico eterogeneo.

“Vogliamo che il ‘Civitavecchia Summer Festival’ sia un grande momento di aggregazione per i nostri concittadini e, al tempo stesso, un’occasione per attrarre visitatori, arricchendo l’offerta culturale e turistica della città”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. “Sarà una rassegna di qualità, con eventi che possano dare lustro alla nostra città e renderla un punto di riferimento per il turismo estivo.”

Sulla stessa linea l’Assessore al Turismo, Piero Alessi, che ha aggiunto: “L’obiettivo è costruire un programma coinvolgente e ben organizzato, capace di valorizzare il nostro territorio e di offrire un’esperienza unica a chi vive e visita Civitavecchia. Questa amministrazione sta lavorando per garantire un evento che sia all’altezza delle aspettative e che possa crescere nel tempo.”

Per questo, invitiamo tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata, mettendo a disposizione la loro esperienza e competenza per la realizzazione di un festival che sia un vero punto di riferimento dell’estate civitavecchiese.

La procedura, avviata con Determinazione Dirigenziale n. 695 del 13 febbraio 2025, prevede l’utilizzo della piattaforma MePA, in conformità con l’art. 50, lettera e) del D.Lgs 36/2023, garantendo trasparenza e competitività nella selezione del soggetto affidatario.

Gli operatori interessati possono consultare gli atti di gara e presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nel bando disponibile sul sito ufficiale del Comune di Civitavecchia.