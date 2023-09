"Civitavecchia Sapori d'aMARE", una serata che ha visto protagonista la zuppa di pesce • Terzo Binario News

Si è svolta ieri sera, a piazza Fratti, l’iniziativa dal titolo “Civitavecchia Sapori d’aMARE organizzata dalla Pro Loco cittadina grazie al contributo di A.R.S.I.A.L. (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) ed in collaborazione con la Confcommercio Civitavecchia – Litorale Nord, con la Lady Chef Patrizia Manunza del ristorante Dolce & Salato, l’Arciconfraternita dell’Antica Zuppa di pesce, la Strada del Vino delle Terre Etrusco Romane e Stefano De Paolis.

Tante le Autorità cittadine presenti, tra cui il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco, la Consigliera Regionale Emanuela Mari, gli Assessori comunali Simona Galizia e Francesco Serpa, la Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. Gabriella Sarracco.

L’intento della Pro Loco è stato quello di promuovere la tradizione enogastronomica di Civitavecchia ai fini turistici e in particolare porre l’attenzione su una delle preparazioni più rappresentative della cucina civitavecchiese: la zuppa di pesce, tra l’altro, inserita nell’elenco

dei P.A.T. con decreto del 25 febbraio 2022 pubblicato in GU n. 67 del 21/03/2022.

Dopo l’introduzione della Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi e i saluti

istituzionali, mentre la Chef Patrizia Manunza dava il via allo show cooking, cucinando dal vivo e svelando man mano la sequenza e i segreti per una buona preparazione, si sono susseguiti i vari interventi da parte dei convenuti. A partire dall’attuale impegno di Confcommercio sul percorso del marchio DE.CO. descritto dal Vice Presidente Cristiano Avolio; il Presidente dell’Arciconfraternita Enrico Ciancarini ha ripercorso la storia e l’aspetto sociale nel corso dei tempi, mentre il Confratello Giorgio Corati ha illustrato le caratteristiche e la sostenibilità dei pesci utilizzati come ingredienti della preparazione.

Infine sempre per il discorso della qualità delle materie prime, Stefano De Paolis ha intrattenuto gli ospiti sull’olio extravergine d’oliva, uno dei principi della nostra tavola.

E’ seguito poi l’assaggio della famosa Zuppa di pesce a cui è stato abbinato un vino della Tenuta Tre Cancelli, azienda aderente alla Strada del Vino delle Terre Etrusco Romane.

“Sono molto contenta della partecipazione qualificata per questa iniziativa – dichiara la Presidente Maria Cristina Ciaffi – Tutti hanno ribadito l’importanza dell’enogastronomia quale attrattore turistico ed elemento fondamentale per lo sviluppo di un territorio. E abbiamo anche dimostrato che in sinergia si possono fare davvero tante belle cose. Ringrazio l’ARSIAL per averci sostenuto in questo progetto che vuole essere un primo passo di un percorso futuro per il rilancio di questo piatto tipico civitavecchiese”