Civitavecchia, sanificata via dei Colli - Terzo Binario News

Ringraziamenti agli operatori di CSP per le operazioni di sanificazione effettuate in questi giorni in via dei Colli ci giungono direttamente dagli uffici del Giudice di Pace.

“Con riferimento alla nostra richiesta di intervento finalizzato alla pulizia e sanificazione nel tratto di Via dei Colli ove sono ubicati i nostri Uffici – scrive il dottor Antonio Matrone, funzionario giudiziario – voglio porgere i più sentiti ringraziamenti a codesta Società per il tempestivo ed immediato servizio svolto.

I Vostri dipendenti hanno effettuato quanto richiesto andando, anche, ben oltre alle nostre aspettative con impegno e professionalità provvedendo a ripulire tutta l’area interessata ed alla relativa igienizzazione”.