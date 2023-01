Santa Marinella, una pista da ballo a parco della Resistenza • Terzo Binario News

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di una pista da ballo ospitata presso il Parco della Resistenza di Santa Marinella.

“Stiamo dotando la città di un nuovo importante intervento per offrire agli ospiti dei centri anziani non solo orti sociali come nel caso di via dei Fiori, anche intrattenimento e divertimento con feste da ballo sia in estate che in inverno nella struttura di via Saffi” lo annuncia il sindaco Pietro Tidei.

“La nuova pista sarà in acciaio sopraelevata, non soggetta all’erosione e al danneggiamento negli anni. In un primo momento – spiega il primo cittadino – sarà all’aperto, utilizzabile in primavera e in estate, successivamente coperta per le stagioni più fredde dell’anno, dotata di una struttura mobile riscaldata, grazie all’impianto fotovoltaico installato in precedenza, con un arredo urbano ecosostenibile, compatibile con il rispetto della natura. Il centro sociale, già accogliente e sempre ben gestito, potrà così offrire a tutti i suoi ospiti, a partire dal mese di aprile, un servizio aggiunto e regalare così nuove possibilità di svago ed occupazione”.