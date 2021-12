Civitavecchia, il liceo "Galilei Galilei" vince il concorso "Culturaleo" del Leo Club - Terzo Binario News

Il Liceo “Galilei” ha raccolto un’altra sfida, quella del Leo Club Civitavecchia-S. Marinella che ha indetto il Concorso “Culturaleo” e ha invitato gli alunni delle scuole superiori cittadine a partecipare. Il liceo diretto da Maia Zeno ha prontamente aderito, mettendo in gioco i suoi alunni delle classi quarte scientifico. “Il 26 novembre – spiega la professoressa – quattro nostri alunni, tre appartenenti alla classe 4°BS e uno appartenente alla classe 4°AS, si sono recati all’Istituto di Istruzione Superiore Stendhal per svolgere un quiz culturale basato su una struttura a risposta multipla. Gli item vertevano su argomenti dei programmi curriculari di classe 3°- 4° superiore ricadenti negli ambiti di Storia, Grammatica, Letteratura italiana, Inglese, Scienze, Educazione civica. Nell’Auditorium della scuola si sono così ritrovati 40 ragazzi di classe quarta superiore di vari Istituti cittadini che in un tempo massimo di 40 minuti dovevano rispondere a 40 quesiti. Alle domande previste potevano essere aggiunte delle domande ”jolly” di punteggio maggiore da svolgere comunque entro il tempo stabilito”.

“I nostri alunni si sono comportati tutti in modo egregio – continua la dirigente -. Ma sopra tutti con grande sicurezza e competenza si è distinto Lorenzo Ranalli della classe 4°BS che ha totalizzato 44 punti consegnando in meno di 20 minuti. Per questo motivo è stato proclamato vincitore assoluto. Il 13 dicembre, nella sala “Giusi Gurrado” della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, alla presenza della Presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco, del Presidente del Club Lions Mario Manduzio, della Presidente del Leo Club Federica Maria Diddoro e dei Dirigenti scolastici Maria Zeno e Nicola Guzzone, ai primi tre classificati sono stati assegnati tre premi in bonus libri offerti dalla Fondazione Cariciv. Grande soddisfazione per il Liceo G. Galilei, che in qualità di scuola vincitrice ha ricevuto un premio di 500 euro sotto forma di buono da spendere in un esercizio commerciale scelto per acquistare beni e prodotti utili allo svolgimento delle attività didattiche”.