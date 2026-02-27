Civitavecchia, idee e proposte per far crescere la cultura in città • Terzo Binario News

Una lunga nota piena di indicazioni con l’appello al Comune, alle associazioni e altri enti la firmano Fabrizio Barbaranelli e Gino Saladini

“La cultura non è un ornamento, né un lusso per pochi. È il tessuto connettivo di una comunità, il luogo dove si formano le coscienze critiche, si custodisce la memoria e si progetta il futuro.

A Civitavecchia questa consapevolezza è da tempo diffusa, ma troppo spesso si è tradotta in iniziative frammentate, prive di un disegno organico e di una visione di lungo periodo.

La città sta vivendo una fase complessa della sua storia. Il rapporto con il porto, le grandi infrastrutture, le trasformazioni sociali e urbane richiedono una riflessione culturale profonda, che deve necessariamente uscire dalla logica emergenziale. Servono progetti, strategia, capacità di guardare lontano. La cultura deve accompagnare questi processi, contribuendo ad orientarli e a farli diventare patrimonio collettivo.



È con questa convinzione che abbiamo pensato di raccogliere e mettere a sistema alcune idee da tempo circolanti negli ambienti cittadini che si occupano di cultura. Queste note (o, se si preferisce, questi appunti) nascono dal desiderio di proporre alcuni obiettivi per dare alla città e alle sue istituzioni un contributo, naturalmente aperto ad arricchimenti ed approfondimenti.

L’obiettivo che ci proponiamo è ambizioso ma necessario: contribuire all’avvio di un processo partecipato che porti alla definizione condivisa di una strategia culturale per Civitavecchia. Un percorso che coinvolga in primo luogo l’Assessorato alla Cultura, ma con esso il vasto mondo associativo, gli istituti scolastici, le realtà imprenditoriali e i cittadini che, a vario titolo, investono energie e passione in questo campo.



Le proposte che seguono non hanno certo pretesa di esaustività; si tratta di alcuni obiettivi ritenuti prioritari. Li sottoponiamo alla città perché possano essere discussi, integrati, con altri contributi.

Il metodo che proponiamo è già parte del merito: solo attraverso un lavoro comune potremo dotarci degli strumenti adatti a sostenere la crescita civile e culturale della nostra comunità.





1. LA CONSULTA CULTURALE: UN LUOGO PERMANENTE DI CONFRONTO E PROGETTAZIONE

Uno dei problemi strutturali della vita culturale civitavecchiese è la frammentazione. Le energie sono tante, spesso di qualità, ma operano in modo separato. Manca un luogo fisico e istituzionale dove incontrarsi periodicamente per discutere, confrontarsi e progettare insieme.

Proponiamo per questo la costituzione di una Consulta permanente della Cultura. Un organismo composto dai rappresentanti delle associazioni culturali, degli istituti scolastici, dei soggetti pubblici e privati che si occupano del settore e di singoli cittadini impegnati nelle attività culturali. Non un organo burocratico, ma un laboratorio di idee e un tavolo di lavoro stabile.

L’obiettivo è quello di:

• Discutere le esigenze, le criticità e le proposte che emergono dal mondo culturale cittadino.

• Analizzare la fruibilità degli spazi esistenti e proporre soluzioni per il loro migliore utilizzo.

• Promuovere forme di cooperazione, collaborazione e progettazione condivisa tra i diversi attori culturali.

• Elaborare proposte da sottoporre all’Amministrazione, diventandone un interlocutore qualificato e riconosciuto.

• Promuovere iniziative di alto profilo identitario per la città, intorno a cui raccogliere le sue migliori energie.

Esperienze analoghe in altre città italiane (pensiamo a Modena, Bergamo e a tante realtà anche medie e piccole) hanno dimostrato che la Consulta non è un doppione burocratico, ma uno strumento efficace per fare sintesi, evitare dispersioni di energie e costruire una programmazione condivisa che dia stabilità e continuità all’azione culturale, divenendo un costante riferimento per l’Amministrazione comunale.



2. LA MAPPA DEGLI SPAZI: CONOSCERE PER PROGRAMMARE

A Civitavecchia esistono vari spazi potenzialmente utilizzabili per attività culturali: il Teatro Traiano e la Cittadella della Musica, le sale comunali, gli spazi teatrali gestiti da associazioni, gli spazi scolastici, i locali parrocchiali, le piazze, i giardini, le aree archeologiche. Ma non esiste una conoscenza precisa e sistematica di queste risorse. Spesso si scopre per caso l’esistenza di un luogo che potrebbe essere prezioso per un’iniziativa, o ci si scontra con difficoltà burocratiche per l’utilizzo di spazi pubblici.

Sarebbe utile l’elaborazione di una mappa completa e dinamica degli spazi culturali cittadini, che individui:

• Gli spazi pubblici: gli immobili di proprietà comunale o di altri enti pubblici che possono essere utilizzati, con indicazione delle modalità di concessione, dei costi e dei referenti.

• Gli spazi privati: locali e strutture di proprietà privata che i proprietari sono propensi a mettere a disposizione per iniziative culturali, a titolo gratuito o oneroso.

• Gli spazi aperti: piazze, giardini, parchi, aree archeologiche, lungomare, che possono ospitare spettacoli, concerti e mostre all’aperto.

• Spazi in disuso o da recuperare: che potrebbero essere oggetto di progetti di riqualificazione a fini culturali.

Bisogna conoscere gli spazi per poter programmare. Significa sapere cosa c’è, cosa manca, cosa si può utilizzare subito e cosa va recuperato. Significa mettere in relazione domanda e offerta di luoghi per la cultura, ottimizzando le risorse esistenti.





3. IL FORTE MICHELANGELO: UN’OCCASIONE STORICA PER LA CITTÀ

Tra gli spazi più importanti, il Forte Michelangelo merita un discorso a parte. Questa imponente architettura militare, incastonata nel tessuto urbano e posta come cerniera strategica tra il porto e il centro città, rappresenta un’opportunità storica e un unicum nel suo genere. Non si tratta solo di recuperare un monumento, ma di restituire alla collettività uno spazio di straordinarie potenzialità, capace di diventare il biglietto da visita della città e un polo culturale di livello regionale e nazionale.

Il Forte può diventare un organismo vivo e pulsante, un luogo simbolo di una città che smette di subire le trasformazioni e decide di governarle, riappropriandosi del suo rapporto con il porto e con la propria storia. Può essere lo spazio dove l’identità locale si confronta con le culture del Mediterraneo, dove i giovani trovano spazi di espressione e dove il turismo culturale trova una meta di qualità. La sua posizione favorevole gli permetterebbe di ospitare eventi, iniziative e mostre sia negli spazi interni che all’esterno, divenendo un luogo da vivere anche quotidianamente.

È una sfida difficile e complessa, ma va raccolta con coraggio, inserendo l’acquisizione e la valorizzazione del Forte Michelangelo tra le priorità assolute dell’agenda politica e amministrativa cittadina.



4. IL TEATRO TRAIANO E LA CITTADELLA DELLA MUSICA: DA CONTENITORI A CENTRI CULTURALI

Civitavecchia dispone di due importanti strutture: il Teatro Traiano e la Cittadella della Musica. Sono risorse preziose, ma rischiano di essere vissute solo come contenitori, senza un’identità culturale forte e riconoscibile.

Serve un lavoro collettivo per farne veri e propri centri culturali polivalenti, dotati di una propria anima e di una progettualità stabile. Un centro culturale non è solo un luogo dove si svolgono eventi, ma un soggetto attivo che promuove cultura, produce iniziative, dialoga con il territorio, forma il pubblico, scopre e valorizza i talenti.

Per questo occorre una direzione artistica e organizzativa che garantisca continuità, coerenza e qualità alla programmazione, permettendo di costruire un rapporto duraturo con il pubblico che impari a riconoscere e frequentare quel luogo. Il Teatro e la Cittadella devono essere punti di riferimento per le energie culturali cittadine, luoghi di aggregazione, sperimentazione e produzione.



5. LA BIBLIOTECA DI CIVITAVECCHIA: CUSTODIRE LA MEMORIA LOCALE

Civitavecchia ha una storia antica e complessa e una produzione culturale che merita di essere conosciuta e valorizzata. Scritti sulla città, memorie di viaggiatori, studi storici, opere letterarie di autori locali, poesie, saggi, riviste: un patrimonio disperso, spesso difficile da reperire, che rischia di andare perduto.

Proponiamo l’istituzione, all’interno di uno spazio pubblico adeguato, di una sezione speciale denominata “Biblioteca di Civitavecchia”, dedicata esclusivamente alla raccolta e conservazione di tutto ciò che riguarda la città.

Un luogo fisico, con scaffali aperti alla consultazione, ma anche un catalogo digitale accessibile online. Uno spazio vivo che dovrebbe contenere tutti i libri, i saggi e gli articoli che hanno per oggetto la città di Civitavecchia; le opere (narrative, poetiche, saggistiche, teatrali) di autori nati o residenti in città; le tesi di laurea che riguardano Civitavecchia; le riviste e i giornali locali; materiali audiovisivi, fotografie e documenti che raccontano la città.

Si potrebbe contribuire alla sua realizzazione lanciando un appello alla cittadinanza perché doni copie delle proprie opere o dei materiali in suo possesso, acquistando sistematicamente le pubblicazioni che riguardano la città e coinvolgendo le scuole in progetti di ricerca e catalogazione. La Biblioteca di Civitavecchia sarebbe un atto concreto di amore per la città e per la sua memoria, un lascito prezioso per le generazioni future.



6. FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI E LIBERA VENDITA DEI LIBRI

Un piccolo grande problema che da anni affligge chi organizza presentazioni di libri a Civitavecchia è il divieto di vendita dei volumi durante gli eventi, quando questi si svolgono in spazi pubblici. Una norma che produce l’assurdo per cui un autore presenta il suo libro, ma chi lo ascolta non può acquistarlo sul momento, magari facendoselo dedicare.

Sarebbe necessario un intervento normativo per superare definitivamente questo limite. La presentazione di un libro è un evento culturale completo. La possibilità di acquistare il volume è parte integrante dell’esperienza, non un accessorio commerciale e favorisce l’incontro tra autore e lettore stimolando la lettura.

Il divieto attuale è anacronistico e controproducente. Spinge gli organizzatori a trovare soluzioni di fortuna (accordi con librerie vicine, vendita “informale”) che mortificano l’evento e creano confusione. Sembra una questione di poco rilievo, ma è significativa di un approccio generale: la cultura va favorita, non ostacolata. Rimuovere piccoli ostacoli può fare una grande differenza per la vivacità culturale della città.



7. SOSTEGNO ECONOMICO SELETTIVO E PROGRAMMATICO

Le risorse pubbliche destinate alla cultura sono scarse e vanno aumentate e soprattutto utilizzate nel migliore dei modi. Il criterio troppo spesso seguito è stato quello del “contributo a pioggia”, con l’effetto di disperdere le poche risorse disponibili in tanti piccoli rivoli, senza riuscire a sostenere progetti di respiro più ampio.

Sarebbe utile riflettere su un cambiamento di prospettiva: un sistema di sostegno selettivo e programmatico. I contributi vanno assegnati sulla base di criteri chiari e trasparenti, che premiano la qualità, la rilevanza e l’impatto sul territorio. Questo significa bandi con valutazione di progetti da parte di commissioni di esperti, per premiare la qualità e sollecitare le aggregazioni. Non una logica assistenziale, quindi, anche se non si può ignorare che esistono realtà minori bisognose di sostegni anche modesti, che vanno considerate e sostenute nel quadro di un impegno finanziario maggiore. Un sostegno più mirato e consapevole può moltiplicare l’efficacia delle poche risorse disponibili, stimolando la progettazione di qualità e la crescita complessiva del sistema culturale cittadino.

Sarebbe particolarmente utile sollecitare il sostegno delle attività imprenditoriali alla cultura, promuovendo una vera e propria campagna di sensibilizzazione.

L’obiettivo è far comprendere alle realtà economiche legate al territorio che la cultura può rappresentare un importante volano per una crescita complessiva e integrata della società cittadina.



8. FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA ASSOCIAZIONI

L’ultima proposta riguarda il metodo. Troppo spesso le associazioni culturali operano in modo isolato, quando non in competizione tra loro. È comprensibile: ognuna ha la sua storia, i suoi obiettivi, le sue modalità di lavoro. Ma è anche un limite, perché i problemi sono spesso comuni e le soluzioni potrebbero essere trovate insieme.

L’Amministrazione può svolgere un ruolo fondamentale nel favorire e sostenere la cooperazione tra i soggetti culturali, anche prevedendo bandi specifici per progetti in partnership. Destinare una parte dei contributi a progetti presentati da reti di associazioni o da soggetti che collaborano tra loro incentiverebbe la messa in comune di idee, competenze e risorse. La cooperazione non si impone dall’alto, ma si può favorire creando le condizioni perché nasca spontaneamente. L’Amministrazione può essere un facilitatore, un catalizzatore di energie che già ci sono e che forse aspettano solo di incontrarsi.



CONCLUSIONE: UNA SFIDA COLLETTIVA

Queste proposte non sono un programma definito; sono un contributo, un invito a discutere, un passo di un percorso che vorremmo fosse il più possibile aperto e partecipato. Affrontano temi già maturi in città, già patrimonio collettivo. La riflessione ed il dibattito che auspichiamo potranno arricchire il panorama, senza velleitarismi, ma con la consapevolezza che si tratta di percorsi difficili.

Sappiamo bene che realizzare anche solo una parte di queste idee richiederà tempo, risorse, impegno e dovrà superare non poche difficoltà, spesso anche burocratiche. Ma crediamo che Civitavecchia abbia le energie, le intelligenze e le passioni per provarci.

Abbiamo omesso di citare iniziative specifiche, alcune pensate, altre in gestazione, altre ancora già vive e presenti ma di cui va aiutata la crescita perché tutto ciò potrà essere oggetto di approfondimenti nella Consulta la cui realizzazione non ha bisogno di tempi lunghi.

Bisogna avere la consapevolezza che la cultura non è un costo, è un investimento.

Investire in cultura significa investire nella qualità della vita, nella coesione sociale, nell’attrattività della città, nella formazione dei giovani e nella capacità di guardare al futuro con occhi aperti e critici.



Per questo lanciamo un appello:

• all’Assessorato alla Cultura, perché raccolga queste sollecitazioni e le metta al centro del suo lavoro, dichiarando sin d’ora la nostra disponibilità a collaborare;

• alle associazioni culturali, perché si confrontino, si parlino e cerchino di superare frammentazioni e particolarismi;

• agli Enti impegnati sul fronte culturale e ai cittadini,

perché facciano sentire la loro voce, le loro idee e le loro proposte.

Il futuro culturale di Civitavecchia si costruisce insieme, giorno dopo giorno, con pazienza e passione”.



Fabrizio Barbaranelli – Gino Saladini