Civitavecchia, Dante incontra San Francesco: la Pro Loco invita alla serata d'ascolto domani • Terzo Binario News

In attesa della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra ogni 25

Marzo, e con lo scopo di ricordare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco

d’Assisi, la Pro Loco cittadina ospiterà il prof. Giorgio Battistella, studioso e

appassionato divulgatore dell’opera dantesca, che proporrà la declamazione e il commento

dell’XI canto del Paradiso, uno dei vertici poetici e spirituali dell’opera dantesca.



Nel canto, Dante affida a san Tommaso d’Aquino il solenne elogio di San

Francesco, presentato come luce provvidenziale per la Chiesa e come testimone esemplare

di radicale fedeltà al Vangelo. Attraverso la potenza della parola poetica prende forma il

ritratto del Poverello di Assisi, la cui scelta di povertà, fraternità e libertà evangelica si

impone come segno di rinnovamento spirituale e di universale testimonianza di santità.

La declamazione del prof. Battistella offrirà al pubblico l’opportunità di accostarsi alla

grande poesia dantesca nella sua dimensione più alta, restituendone la ricchezza linguistica,

la profondità teologica e la straordinaria forza evocativa.



«Con questo incontro – sottolinea la Presidente Maria Cristina Ciaffi – la Pro Loco

intende offrire alla comunità un momento di ascolto e di bellezza, nel quale la grande poesia

di Dante torni a parlare al nostro tempo e ci aiuti a riscoprire, attraverso la figura di San

Francesco, la forza sempre attuale dei valori evangelici e della nostra tradizione culturale. Il

prof. Battistella è stato già nostro ospite in altre due occasioni, nei mesi di luglio 2023 e

2025, presso la suggestiva cornice delle Terme Taurine. Serate che hanno registrato un

grande apprezzamento del pubblico per la sua capacità di avvicinare la comunità alla grande

poesia dantesca. Voglio ringraziare inoltre la Diocesi per la cortese ospitalità di questo

evento in un luogo così significativo».

L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 19.00 presso la Sala Giovanni Paolo II con

ingresso libero. Info al 3513440202