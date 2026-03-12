Civitavecchia, Dante incontra San Francesco: la Pro Loco invita alla serata d'ascolto domani • Terzo Binario News

In attesa della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri che si celebra ogni 25
Marzo, e con lo scopo di ricordare gli ottocento anni dalla morte di San Francesco
d’Assisi, la Pro Loco cittadina ospiterà il prof. Giorgio Battistella, studioso e
appassionato divulgatore dell’opera dantesca, che proporrà la declamazione e il commento
dell’XI canto del Paradiso, uno dei vertici poetici e spirituali dell’opera dantesca.
Nel canto, Dante affida a san Tommaso d’Aquino il solenne elogio di San
Francesco, presentato come luce provvidenziale per la Chiesa e come testimone esemplare
di radicale fedeltà al Vangelo. Attraverso la potenza della parola poetica prende forma il
ritratto del Poverello di Assisi, la cui scelta di povertà, fraternità e libertà evangelica si
impone come segno di rinnovamento spirituale e di universale testimonianza di santità.
La declamazione del prof. Battistella offrirà al pubblico l’opportunità di accostarsi alla
grande poesia dantesca nella sua dimensione più alta, restituendone la ricchezza linguistica,
la profondità teologica e la straordinaria forza evocativa.
«Con questo incontro – sottolinea la Presidente Maria Cristina Ciaffi – la Pro Loco
intende offrire alla comunità un momento di ascolto e di bellezza, nel quale la grande poesia
di Dante torni a parlare al nostro tempo e ci aiuti a riscoprire, attraverso la figura di San
Francesco, la forza sempre attuale dei valori evangelici e della nostra tradizione culturale. Il
prof. Battistella è stato già nostro ospite in altre due occasioni, nei mesi di luglio 2023 e
2025, presso la suggestiva cornice delle Terme Taurine. Serate che hanno registrato un
grande apprezzamento del pubblico per la sua capacità di avvicinare la comunità alla grande
poesia dantesca. Voglio ringraziare inoltre la Diocesi per la cortese ospitalità di questo
evento in un luogo così significativo».
L’appuntamento è per sabato 14 marzo alle ore 19.00 presso la Sala Giovanni Paolo II con
ingresso libero. Info al 3513440202