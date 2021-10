Civitavecchia C'è: "Dopo Fattori, Grammatico, antemurale, Saraudi e parchi la città perde anche il Pirgo" - Terzo Binario News

Dopo lo Stadio Comunale,il Campo della Pallamano, l ‘antimurale , il campo Saraudi e tanti altri spazi ,parchi, strutture ecc , ora perdiamo anche il Pirgo ,uno spazio storico dei Civitavecchiesi.

La cosa strana che lo perdiamo dopo qualche mese ,da quando era stato affidato in “pompa magna”a privati, secondo taluni in maniera a dire poco discutibile.

A distanza di pochi mesi viene chiuso per problemi di staticita , così dice la Amministrazione , anche se l ‘Assessore Magliani sembrerebbe dire di aver appreso la notizia dai giornali.

Dove è la verità?

Perchè in estate quando la frequentazione era molto numerosa.non vi erano problemi di staticità, che vengono fuori ora che la frequentazione è molto più bassa?

Sono sempre più confuse le decisioni della Attuale Amministrazione ,spesso la mano destra, non sa cosa fa la sinistra, sarà un problema di mancato coordinamento oppure che per accontentare qualcuno si debba procedere a fari spenti ?

A proposito di chiusure, abbiamo partecipato con molto interesse alle varie ipotesi per la gestione dello Stadio del Nuoto, abbiamo notato la partecipazione del Sindaco, del Presidente del Consiglio, del delegato allo Sport, specialmente quest’ultimo prodigò di consigli e complimenti ,ma non ci sembra di avere sentito parlare di progetti strutturali riguardanti il risparmio energetico ,non vorremmo che la lista delle “chiusure” aumentasse. Una buona prevenzione, una maggiore chiarezza e l’applicazione delle pari opportunità, potrebbe evitare ulteriori “incidenti” di percorso, insopportabili per la Comunità, ma anche letali per una maggioranza instabile e atipica”.

CIVITAVECCHIA C’è