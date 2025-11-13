Civitavecchia: Battilocchio (Fi): “Avanti con i progetti della transizione energetica, a disposizione del territorio“ • Terzo Binario News

La riunione al MIMIT di ieri segna un passo importante nel percorso di transizione energetica di Civitavecchia: le 52 proposte progettuali presentate sono in fase avanzata di vaglio ad opera di Invitalia e si passerà poi alle scelte e alla fase di realizzazione, con la nomina di un commissario governativo”.

Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato locale di Forza Italia e promotore della legge che ha istituito il Comitato interministeriale per la transizione energetica a Civitavecchia e della norma per un commissario governativo ad hoc per la realizzazione delle progettualità di sviluppo del territorio.

“La sottosegretaria Bergamotto ha fatto il punto sul lavoro in corso di Invitalia e ha confermato l’imminenza della nomina del Commissario di Governo (giustamente richiesta, con compattezza, anche da tutti gli altri interlocutori istituzionali).

Con la mia legge è stato istituito il comitato interministeriale specifico per la transizione a Civitavecchia, con altra norma a mia firma è stato dato rango nazionale alla questione con la previsione di un commissario governativo ad hoc per accelerare e velocizzare le procedure di realizzazione.

Oggi siamo in una contingenza storica in cui bisogna procedere compatti. Proseguendo senza proclami e con concretezza. Sono a disposizione del territorio” la conclusione di Battilocchio.