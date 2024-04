Civitavecchia al Seatrade di Miami • Terzo Binario News

Consegnato il crest del Pincio al console generale d’Italia a Miami Michele Mistò

Al Seatrade di Miami, la più importante fiera internazionale del settore crocIeristico, l’assessore alla Programmazione e Sviluppo economico e Promozione territoriale avv. Francesco Serpa, presente alla fiera per promuovere la nostra città con l’on. Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati, ha consegnato il crest del Comune di Civitavecchia al console generale d’Italia a Miami Michele Mistò.

«È stato un piacere, come rappresentante della città e mio personale, consegnare il simbolo di Civitavecchia nelle mani del console Mistò» ha dichiarato l’assessore Serpa, «in quest’occasione importantissima per il settore crocieristico, comparto strategico che vede la nostra città come punto di riferimento per tutto il Mediterraneo».