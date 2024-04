Giovedì dell'Archeologia, alla sala della Fondazione Cariciv si parla di "Civitavecchia e il suo mare" • Terzo Binario News

“Civitavecchia e il suo mare: padre Alberto Guglielmotti e Alessandro Cialdi” ne parlano Carlo Alberto Falzetti (Pres. Ass. Archeol. Centumcellae) e Maria Grazia Verzani (Amici Fondo Ranalli) .

Vi aspettiamo Giovedì 11 Aprile per l’ultimo appuntamento della rassegna “I Giovedì dell’Archeologia” III Edizione. Come potremmo terminare le nostre conferenze sull’archeologia del territorio di Civitavecchia se non ricordando il mare quale elemento sostanziale della città. E questo far memoria lo faremo attraverso due cittadini che hanno dato gloria al porto attraverso i loro scritti, di elevato valore tecnico e storico- letterario: l’ingegnere Alessandro Cialdi, comandante generale della marina pontificia, e il padre Alberto Guglielmotti, storico della marina pontificia ed autore del vocabolario degli antichi termini marinareschi d’Italia.

Le conferenze si tengono il giovedì alle 17 presso la Sala Convegni “Giusi Corrado” della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, in Via Risorgimento 8/12.

La terza edizione del ciclo di incontri culturali “I giovedì dell’archeologia”è organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e la collaborazione del Gruppo Archeologico Romano – Sezione “Ulpia” di Civitavecchia e dell’Associazione Archeologica Centumcellae di Civitavecchia

Vi aspettiamo!

PER INFORMAZIONI Museo Archeologico di Civitavecchia Largo C. Benso Conte di Cavour, 1 00053 Civitavecchia (RM) Tel. 0766-23604 drm-laz.mucivitavecchia@cultura.gov.it