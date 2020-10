Circonvallazione Cornelia: rapina nel bar, caccia al bandito - Terzo Binario News

Rapina in un bar di Circonvallazione Cornelia. In azione un uomo vestito di scuro che armato di coltello – lunedì 5 ottobre, poco dopo le 12 – è entrato in azione nel locale.

Dopo aver consumato una bevanda, ha seguito la titolare: dopo averla aggredita, si è fatto consegnare il contante (mille euro) ed è fuggito.

La donna è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo di Nancy. Indaga il commissariato Aurelio: della vicenda è stata notiziata anche la Squadra Mobile.

c.b.