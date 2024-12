Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord, il bilancio del 2024 • Terzo Binario News

“Anche quest’anno tiriamo le somme della nostra attività, delle attività del Circolo di Sinistra Italiana- Mahsa Amini per l’anno.

Il 2024 è stato particolarmente denso di attività che hanno segnato un rafforzamento dell’azione politica del partito, da quello Nazionale a quello regionale e provinciale di Roma-Area metropolitana, passata attraverso i diversi Congressi che hanno rappresentato dei punti di partenza fondamentali per il rafforzamento di Sinistra italiana nei territori, come Circolo siamo infatti presenti nelle Assemblee delle 2 Federazioni e nella Segreteria della Federazione di Roma in rappresentanza dell’area metropolitana.

Non abbiamo Consiglieri eletti nel Consiglio comunale di Ladispoli, tuttavia la nostra opposizione a questa Amministrazione è sempre tangibile con importanti momenti di incontro e confronto su tematiche particolarmente importanti come le Comunità energetiche, la Sanità, la Scuola ai tempi di Valditara e

abbiamo affrontato diverse tematiche problematiche presenti nel nostro territorio ed espresso le nostre critiche ad una gestione dei diversi temi che lo pervadono.

Abbiamo visto aumentare i nostri iscritti, tanto da veder nascere un’importante realtà nel territorio del Litorale Nord, una lista AVS a Civitavecchia che ha contribuito a strappare il Comune alla destra e riportare le forze progressiste ad amministrare questa importante Città, nonché ad eleggere dei Consiglieri e nominare Assessori e, infine, alla nascita del Circolo di Sinistra Italiana-Civitavecchia.

Abbiamo affrontato una difficile Campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo che tuttavia ci ha permesso di riportare un ottimo risultato come lista e posizionando una delle nostre candidate #MarilenaGrassadonia al primo posto.

Abbiamo contribuito a creare il Coordinamento per la raccolta firme per il Referendum contro l’Autonomia differenziata, un impegno che ci vedrà in prima linea ancora nel 2025 fino allo svolgersi del Referendum.

Queste sono i momenti più significativi per questo 2024 che ci sta lasciando.

Il nostro lavoro e impegno continuerà nel nuovo anno che sta per iniziare; un anno ancora più difficile di quello passato, un anno in cui non riusciamo ancora a vedere una luce per la risoluzione delle guerre, un anno in cui l’ avvio della nuova Amministrazione USA di Trump renderà ancora tutto più difficile; un anno in cui, con la finanziaria appena approvata, aumenteranno le disuguaglianze per i gravi tagli al sociale, alle famiglie e ai fondi stanziati per gli enti locali, tutto ciò aggravato dagli ennesimi disastri ambientali come conseguenza dei cambiamenti climatici a cui i nostri governanti, né nazionali né locali, riescono a fornire risposte adeguate.

Il 2025 è l’anno del Giubileo, potenzialmente un’occasione di un rilancio e potenziamento in termini culturali e turistici per l’intera area metropolitana, vigileremo a che questo non porti conseguenze negative in aumento del traffico e alla mobilità su rotaia con conseguenze negative per lo spostamento dei pendolari e, soprattutto, le conseguenze per l’overtourism con l’aumento degli affitti brevi che in questa cittadina costiera già da anni rappresenta un problema per il diritto all’abitare.

Continueremo con grande determinazione a perseguire quel principio su cui si concentra la nostra linea politica:

Giustizia sociale e giustizia ambientale.

E chiudiamo facendo nostra una frase di Chico Mendez: L’ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio!

Buon 2025!!”

Qui il video

https://www.facebook.com/share/v/14dt5d9Ya5