Civitavecchia lancia lo sportello “DiverCity Plus” per il contrasto alle discriminazioni e il sostegno alla comunità LGBTQIA+ • Terzo Binario News

Si è svolta lunedì 30 dicembre la conferenza stampa di presentazione del progetto DiverCity Plus, un’iniziativa promossa dal Comune di Civitavecchia in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

Lo sportello di ascolto rappresenta il primo tassello di un programma più ampio che nei prossimi mesi includerà attività di formazione, sensibilizzazione e informazione, con il coinvolgimento delle scuole, degli operatori istituzionali e del terzo settore. Il servizio offre accoglienza, consulenza psicologica e legale gratuita, rivolgendosi non solo alle persone LGBTQIA+, ma a tutti i cittadini che necessitano di informazioni per superare pregiudizi e discriminazioni.

Il sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

«DiverCity Plus rappresenta uno strumento essenziale per la nostra comunità. Nel programma di governo avevamo preso un impegno chiaro: nessuno deve rimanere indietro. La cultura dell’inclusione si costruisce un passo alla volta, e questo è un passo avanti fondamentale per rendere Civitavecchia una città più giusta e accogliente.»

La consigliera delegata alle politiche di genere, Valentina Di Gennaro, ha dichiarato:

«Questo sportello è il simbolo di un’amministrazione che tiene alta la bandiera dell’accoglienza e della diversità. Grazie alla collaborazione con la Croce Rossa Italiana, offriamo un supporto sia psicologico che legale a chi ne ha bisogno, valorizzando la differenza e facendoci carico delle diversità. È un segnale concreto di una città inclusiva, dove ogni persona può sentirsi accolta e riconosciuta.»

L’assessore alle politiche sociali, Antonella Maucioni, ha infine evidenziato il valore universale del progetto:

«Con questa iniziativa ci poniamo in linea con le indicazioni delle Nazioni Unite, che denunciano come in 63 paesi del mondo le persone LGBTQIA+ siano perseguitate e, in 8 di questi, punite con la pena di morte. DiverCity Plus è un segno tangibile della volontà di questa amministrazione di essere un esempio virtuoso di buon governo, attento ai diritti umani e alla dignità di tutte e tutti.»

Lo sportello sarà aperto ogni venerdì dalle 16:00 alle 19:00 presso la sede della Croce Rossa Italiana a Civitavecchia, in Viale Giacomo Matteotti 66/B. Per informazioni e supporto, è possibile contattare il numero di pubblica utilità 1520 o scrivere a divercityplus@lazio.cri.it.

L’amministrazione comunale ringrazia il Presidente della Croce Rossa Italiana di Civitavecchia, Roberto Petteruti, per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo progetto, e saluta con gratitudine la coordinatrice dello sportello diritti LGBTQIA+ di Roma Capitale, Marilena Grassadonia, per il sostegno e la vicinanza espressi durante l’evento.