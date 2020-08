Sequestrati oltre 50 quintali di prodotti conferiti in discarica

È stato eseguito questa mattina – lunedì 24 agosto – un nuovo intervento degli agenti del I Gruppo Centro “ex Prati” nei pressi della stazione metro Cipro, dove era in corso un mercato abusivo di ciarpame e merce varia.

Posti sotto sequestro oltre 50 quintali di prodotti conferiti in discarica a mezzo Ama, in quanto igienicamente non trattabili.