Cinque mila chili di cibo per Gaza raccolti a Civitavecchia • Terzo Binario News

“Cinque mila chili di grazie a tutto il comprensorio.

5 tonnellate di generi alimentari raccolti in meno di 24 ore è un risultato che supera ogni più rosea previsione. Grazie ai cittadin* che hanno donato e grazie ai volontar* che hanno scaricato, contato, organizzato e stoccato I generi alimentari arrivati alla sede di Civitavecchia Popolare/PRC.

La risposta che ha dato il nostro comprensorio tuona come un plebiscito popolare, nel quale liber] cittadine e cittadini si sono espressi contro il genocidio, affermando senza se e senza ma il favore all’autoderminazione del popolo e dello stato palestinese.

Come sostenuto più volte sarà l’ufficio stampa della Freedom flotilla italia e della Global Sumud Flotilla a fornire tutte le informazioni sulla flotta in rotta verso Gaza.

Il nostro pensiero e la nostra azione politica di sostegno, supporto e solidarietà va tutto alla salvaguardia degli equipaggi in navigazione.

Per questo chiediamo a gran voce a tutte e tutti di continuare a resistere, seguire condividere, partecipare alla missione Freedom Flotilla e Global somud flotilla affinchè resti vigile l’attenzione durante tutta la navigazione soprattutto in prossimità delle acque territoriali di Gaza.

Ricordiamo che la riuscita della missione dipende da tutte e tutti noi, civili rimasti a terra. Esiste il fondato rischio che il governo sionista israeliano non solo blocchi e sequestri imbarcazioni ed equipaggio, ma che apra il fuoco uccidendo civili internazionali, come già accaduto nel 2009.

Pertanto chiediamo la massima partecipazione a ogni chiamata a supporto della Flotilla a picchetti, presidi, manifestazioni spontanee e/o organizzate.

Non facciamo calare il silenzio.

Chiamiamo tutti e tutte a fare pressione sul Governo italiano e l’Unione Europea affinchè il più grande sforzo civile della storia di cui siamo parte non sia vano e le tonnellate di cibo raccolto giungano a Gaza per evitare ulteriori morti per maltrinuzione imposta dall’assedio sionista. Rompere il blocco resta l’obiettivo principale di questa flotta pacifica e disarmata. Aprire un corridoio umanitario per salvare vite: quelle di bambini, donne e anziani le prime vittime del genocidio in corso.

Per ogni informazione da oggi ai giorni a venire vi invitiamo a seguire I canali social di Freedom flotilla Italia, Global sumud flotilla, calp genova, usb, sanitari per gaza”.

Le attiviste e gli attivisti del comprensorio.