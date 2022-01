Ciclista investito sull'Aurelia, il 71enne elitrasportato al Gemelli - Terzo Binario News

Sull’auto un 58enne che ha chiamato i soccorsi, rilievi di Roma Capitale e ripercussioni sul traffico

Pattuglie Polizia Locale XIII Gruppo Aurelio intervenute questa mattina in via Aurelia km 15,100 direzione fuori Roma per incidente avvenuto poco dopo le ore 9 che ha visto coinvolto un autoveicolo e una bici da corsa.

A seguito dello scontro, rimasto ferito ciclista di 71 anni che è stato trasportato tramite eliambulanza in codice rosso presso ospedale Gemelli.

Il conducente dell’auto, un uomo di 58 anni, si è subito fermato e allertato i soccorsi.

Sull’esatta dinamica in corso indagini da parte dei caschi bianchi del XIII Gruppo Aurelio che hanno provveduto a sequestrare i mezzi coinvolti.

Sopraggiunte altre unità della Polizia Locale impegnate ad agevolare la viabilità con temporanea deviazione traffico su via di Malagrotta per consentire i rilievi del caso.

Molti i romani diretti sulle coste del nord della Regione, tanto che si sono accumulate delle code.