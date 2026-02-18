Ciao Damiano! Cerveteri si ferma per l’ultimo saluto al 23enne: una folla commossa ai funerali del giovane creator • Terzo Binario News

Una folla immensa ha dato pochi minuti fa l’ultimo saluto a Damiano Alberti, il giovane ragazzo di 23anni venuto a mancare nella serata di sabato 14 febbraio dopo aver combattuto per molti anni contro un brutto male.

Le esequie, in una Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita di cittadini, famiglie e giovani ragazzi, il rito funebre.

Damiano in questi anni era divenuto famoso sui social network dove solamente su Instagram contava oltre 11mila follower per aver testimoniato con coraggio, e sempre con un sorriso, la sua battaglia contro la malattia, una malattia che purtroppo lo ha strappato ai suoi cari troppo presto.

Nutrita la presenza anche di commercianti e colleghi del papà di Damiano, Claudio, molto conosciuto, stimato e ben voluto in città per la sua attività di corriere per una nota ditta di spedizioni. Alle esequie, in rappresentanza della cittadinanza, anche il Sindaco di Cerveteri, che proprio ieri aveva ricordato il giovane con un lungo post su Facebook: “Cerveteri piange la scomparsa di Damiano Alberti, venuto a mancare sabato 14 febbraio a soli 23 anni.

Damiano ha affrontato con dignità e coraggio una dura battaglia contro un tumore, raccontando la sua storia sui social per infondere forza a chi, come lui, lottava per la vita.

​A 23 anni si dovrebbe parlare solo di futuro, di progetti e di gioie. Invece oggi ci troviamo a scrivere parole cariche di dolore e incredulità. Damiano, con i suoi 11mila follower, ha trasformato la sua sofferenza in un messaggio di speranza per gli altri, lasciandoci un’eredità preziosa: quella di combattere, sempre!

La nostra comunità è orgogliosa di questo nostro ragazzo e non può dimenticare la forza che ha messo nella sua battaglia, facciamo tesoro di quello che Damiano ha voluto lasciare a tutti noi

​Adesso però è il momento del dolore e noi tutti cii stringiamo con immenso affetto al papà, ai fratelli e alla sorella: non siete soli!

​Buon viaggio Damiano. Ora puoi correre libero e forte, proprio come quella Ferrari che tanto amavi”.

Fuori la Chiesa tante le manifestazioni d’affetto, con tanti omaggi floreali, frasi e striscioni dedicati al ragazzo.