Carabinieri in un esercizio di Anguillara per cibo non conforme • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno attuato un servizio di prevenzione e repressione dei reati, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire situazioni di degrado nelle Periferie della Capitale.

I Carabinieri, con la preziosa collaborazione del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Roma e della Compagnia Aeroporti, hanno identificato circa 200 persone e controllato 100 veicoli, procedendo al controllo di 5 esercizi commerciali di cui uno, nel Comune di Anguillara Sabazia, sanzionato per 1.500 euro, a causa del rinvenimento di 100 barattoli di alimenti in vetro senza le indicazioni di provenienza (sottoposti a blocco secondo la normativa UE) e materiale non conforme alla tipologia di esercizio commerciale.

Successivamente, l’attività operativa ha portato all’arresto di due cittadini italiani e un cittadino tunisino, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia.

In un primo intervento, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 30enne italiano trovato in possesso di 66 g di hashish, già suddiviso in dosi e pronto per la vendita, insieme al materiale necessario per il confezionamento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Riano hanno eseguito l’arresto di un 70enne di origini tunisine, sorpreso con diverse dosi di cocaina destinate al mercato locale. Anche per lui la misura disposta è stata quella degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

I Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, invece, hanno arrestato un cittadino italiano di 45 anni, sorpreso dopo aver aggredito fisicamente i propri familiari conviventi. L’uomo attualmente si trova ristretto presso il carcere di Roma Rebibbia.

Le intere attività sono state svolte d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati denunciati 8 cittadini dei quali 5 per guida sotto l’effetto di alcol, 2 per guida senza patente reiterata nel biennio e uno per l’ingiustificato possesso di un coltello.

Inoltre, 7 persone sono state segnalati alla Prefettura in quanto trovate in possesso di sostanza stupefacente in modica quantità.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.