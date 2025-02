Post-carbone a Civitavecchia, imminente la nomina del Commissario di Governo • Terzo Binario News

Tavolo in Regione nel pomeriggio con istituzioni e soggetti interessati, il 10 febbraio riunione al Mimit

Si è svolta oggi presso la Regione Lazio una riunione sul phase out della centrale a carbone di Civitavecchia, convocata e coordinata dalla vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Roberta Angelilli.

Alla riunione hanno partecipato il capo dipartimento del Mimit Amedeo Teti, il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, i deputati Alessandro Battilocchio e Mauro Rotelli, il direttore tecnico dell’Autorità di sistema portuale, Maurizio Marini. In rappresentanza di Enel sono intervenuti Nicolò Mardegan, direttore delle relazioni esterne, e Fabrizio Iaccarino, responsabile affari istituzionali Italia.

Nel corso della riunione il MiMit ha dichiarato di essere pronto alla manifestazione di interesse per Civitavecchia e già lunedì prossimo, 10 febbraio, ci sarà un nuovo vertice al Ministero con il sottosegretario Fausta Bergamotto. Inoltre, è imminente la nomina del commissario da parte del Governo.

Le Istituzioni coinvolte confidano altresì nella massima collaborazione di Enel nel processo di phase out della centrale di Torrevaldaliga Nord, affinché questa fase si trasformi in un’opportunità per il tessuto sociale ed economico di Civitavecchia e del suo territorio.

L’obiettivo di Governo, Regione e Comune resta quello di salvaguardare i posti di lavoro e sostenere progetti di sviluppo che garantiscano i livelli occupazionali e il futuro economico e industriale di Civitavecchia, sia nella fase attuale che a lungo termine.

La riunione ha approfondito alcune tematiche di fondamentale importanza: la ricognizione sulla possibilità di utilizzo delle aree utili alla reindustrializzazione – come le aree di espansione industriale inserite nella Zls e l’area di 36 ettari degli ex serbatoi – e l’accordo di programma in via di definizione.

Comune, Regione e Mimit hanno sottolineato la massima disponibilità ad un lavoro sinergico per affrontare in modo fattivo tutte le problematiche e le procedure relative al phase out, anche in occasione del consiglio comunale straordinario del prossimo venerdì 14 febbraio a Civitavecchia.