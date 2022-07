Chiusura pomeridiana Ficoncella, esposto in Procura del Codacons Civitavecchia • Terzo Binario News

Non avendo ricevuto riscontro alla diffida recapitata il 30 giugno al Comune di Civitavecchia e alla partecipata CSP che gestisce il sito termale, i quali invece, hanno ritenuto di procedere con la chiusura pomeridiana delle vasche dal 1° luglio, l’Associazione di Utenti e Consumatori ha inoltrato alla Procura di Civitavecchia un esposto volto a chiedere la verifica di quanto arbitrariamente deciso da CSP e dal Comune senza tenere conto delle esigenze di molti frequentatori impossibilitati a usufruire delle cure termali la mattina.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) “La medicina termale è una delle più antiche forme di terapia dell’Occidente e in tal senso è da considerarsi una medicina tradizionale”. In quest’ottica, le terme, quale complesso integrato di risorse naturali, strutture e servizi, possono essere punto d’incontro tra diverse forme di cultura medica finalizzate non solo alla terapia e alla riabilitazione ma anche al mantenimento della salute.

Ne deriva che nella preclusione dell’accesso alle terme nelle ore pomeridiane per i malati le cui patologie sono curabili attraverso la medicina termale potrebbe essere ravvisato dalla Procura il reato di interruzione di pubblico servizio, come previsto dall’art. 340 c.p., che punisce anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico, nonché l’individuazione di ogni fattispecie criminosa che venisse individuata dall’Autorità Giudiziaria in conseguenza degli accertamenti dei fatti segnalati dai consumatori al Codacons, non escludendo la possibilità che possano ritenersi integrati i reati di omissione e abuso di atti d’ufficio relativamente alla mancata attivazione della diffida del CODACONS.

CODACONS CIVITAVECCHIA