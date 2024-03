Chiusura estiva della Fl3, Rfi la riduce di un terzo • Terzo Binario News

Ricci (Ort): “Dal 10 luglio all’8 settembre, si poteva fare di più”

“Si sta diffondendo la notizia, che anche noi abbiamo avuto dal Sindaco di Oriolo Emanuele Rallo che ringraziamo, che Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato, in un incontro avuto in Regione anche con i Sindaci, di avere scoperto che è possibile ridurre la chiusura della linea di un terzo, e precisamente dal 10 luglio all’8 settembre.

Previsto anche come chiedevamo un cospicuo rafforzamento del servizio sulla relazione Viterbo – Attigliano – Orte.

Noi riteniamo che si possa fare di più, ma crediamo di potere come Osservatorio confermarci lieti di avere alzato l’allarme appena è stato possibile, fino a scrivere al Presidente del Consiglio, ed aver così consentito a tanti di seguirci nel chiedere un ripensamento a RFI.

È anche la conferma che il supporto dei cittadini e dei comitati è fondamentale e speriamo che i tanti che si attribuiranno il merito di questo pur parziale risultato ne tengano conto in futuro.

Ci chiediamo ora se almeno una analoga riduzione non sia dunque possibile anche nella contemporanea chiusura delle tre linee dei Castelli, questa annunciata da tempo, sì, ma non per questo meno impattante”.

il presidente dell’Osservatorio Andrea Ricci