Chicco ha perso il suo padrone e la voglia di vivere: va adottato presto • Terzo Binario News

Chicco ha perso il suo padrone e la voglia di vivere: va adottato presto

Set 16, 2025 | Animali, Associazionismo, Sociale

QUESTO PICCOLO CAGNOLINO CON LA PETTORINA ROSSA DI SOLI 24 MESI E’ TRISTISSIMO.

HA SMESSO DI MANGIARE.

VIVEVA A STRETTO CONTATTO CON IL SUO UMANO E PASSAVA CON LUI LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO GIOCANDO E PASSEGGIANDO.

PURTROPPO UN GRAVE IMPREVISTO HA DISPOSTO CHE IL DESTINO DI CHICCO FOSSE UN ALTRO.

ADESSO CHICCO SI SENTE SOLO, ABBANDONATO, E AVREBBE BISOGNO DI UNA PERSONA CHE LO FACESSE  SENTIRE AMATO

TAGLIA PICCOLA, SOLO 6 KILI, CUORE IMMENSO.CHICCO SI TROVA A SIENA.

CHIAMATE PER LUI E’ UN AMORE.

PER INFO TATA CINZIA AL 349 8325861 

LASCIATE UN BREVE MESSAGGIO SU WAPP E SARETE RICHIAMATI.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VITE SENZA GABBIA