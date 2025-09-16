Chicco ha perso il suo padrone e la voglia di vivere: va adottato presto • Terzo Binario News

QUESTO PICCOLO CAGNOLINO CON LA PETTORINA ROSSA DI SOLI 24 MESI E’ TRISTISSIMO.
HA SMESSO DI MANGIARE.
VIVEVA A STRETTO CONTATTO CON IL SUO UMANO E PASSAVA CON LUI LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO GIOCANDO E PASSEGGIANDO.
PURTROPPO UN GRAVE IMPREVISTO HA DISPOSTO CHE IL DESTINO DI CHICCO FOSSE UN ALTRO.
ADESSO CHICCO SI SENTE SOLO, ABBANDONATO, E AVREBBE BISOGNO DI UNA PERSONA CHE LO FACESSE SENTIRE AMATO
TAGLIA PICCOLA, SOLO 6 KILI, CUORE IMMENSO.CHICCO SI TROVA A SIENA.
CHIAMATE PER LUI E’ UN AMORE.
PER INFO TATA CINZIA AL 349 8325861
LASCIATE UN BREVE MESSAGGIO SU WAPP E SARETE RICHIAMATI.
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO VITE SENZA GABBIA