 Chicco è dolce e buono ma gli hanno fatto del male: va salvato da un brutto canile • Terzo Binario News

Chicco è dolce e buono ma gli hanno fatto del male: va salvato da un brutto canile

domenica, 8 Ottobre 2023 | 0 commenti

Chicco è dolce e buono ma gli hanno fatto del male: va salvato da un brutto canile

GIOCAVA IN PAESE CON I BIMBI, TUTTI GLI VOLEVANO BENE MA QUALCOSA È ANDATO MALE, QUALCUNO GLI HA FATTO TANTO MALE STAVA PER MORIRE QUANDO L’ABBIAMO TROVATO CHICCO È IN CLINICA, APPENA FINITE LE CURE LO ASPETTA UNO DEI PEGGIORI CANILI DEL LAZIO.

AIUTATELO È DAVVERO UN CANE BUONO INFO 339 760 7295 

CHICCO HA CIRCA DUE ANNI, 20 KG, SANO E BUONISSIMO STERILIZZATO, OK CANI GATTI E BAMBINI SI TROVA NEL LAZIO

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Pubblicato domenica, 8 Ottobre 2023 @ 06:37:00     © RIPRODUZIONE RISERVATA