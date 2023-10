Chicco è dolce e buono ma gli hanno fatto del male: va salvato da un brutto canile • Terzo Binario News

GIOCAVA IN PAESE CON I BIMBI, TUTTI GLI VOLEVANO BENE MA QUALCOSA È ANDATO MALE, QUALCUNO GLI HA FATTO TANTO MALE STAVA PER MORIRE QUANDO L’ABBIAMO TROVATO CHICCO È IN CLINICA, APPENA FINITE LE CURE LO ASPETTA UNO DEI PEGGIORI CANILI DEL LAZIO.

AIUTATELO È DAVVERO UN CANE BUONO INFO 339 760 7295

CHICCO HA CIRCA DUE ANNI, 20 KG, SANO E BUONISSIMO STERILIZZATO, OK CANI GATTI E BAMBINI SI TROVA NEL LAZIO

ARRIVA OVUQNUE CENTRO E NORD PER BUONA ADOZIONE

LASCIARE UN WSPP ADOZIONI GRATUITE