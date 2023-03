"Chiara di Dio", il musical dei record arriva al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

Lo spettacolo dedicato alla Santa, a firma di Carlo Tedeschi, di scena la sera del 5 aprile

Arriveranno persino dalla Finlandia, da Genova e da tante altre regioni italiane gli appassionati di “Chiara di Dio” il musical a firma Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana che debutta nell’allestimento 2023 il 5 aprile al Teatro Traiano di Civitavecchia, mentre il 26 marzo al Teatro Leo Amici del Lago di Monte Colombo di Rimini, si terranno prove generali a porte aperte.

Un musical che dal suo debutto del 2004 si è rivelato non solo di grande valore artistico e spirituale ma anche capace di svolgere una funzione sociale avvicinando all’arte e al teatro migliaia di giovani, in Italia e all’estero.

Tutti i numeri del successo di “Chiara di Dio”: *19 anni di rappresentazioni (Maggio 2004- Aprile 2023) *10 anni in pianta stabile al Teatro Metastasio – Assisi

*oltre 600mila spettatori *Oltre 80 artisti si sono alternati nel cast ufficiale

*rappresentazioni in tutta Italia e all’estero (ultima tappa estera Germania, maggio 2017) *5000 giovani e più di 100 compagnie amatoriali l’hanno messo in scena!

Nel Maggio del 2004 “Chiara di Dio” il musical, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, debuttava al Liryck Theatre di Assisi…poi rappresentazioni nei maggiori teatri italiani, tournée in Italia, toccando Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Emilia Romagna e poi in Umbria per 10 anni al teatro Metastasio di Assisi, all’estero financo in Germania. “Chiara di Dio” ora torna in scena, con un nuovo riallestimento, con la compagnia teatrale RDL e la regia di Carlo Tedeschi e le musiche di Stefano Natale e Andrea Tosi.

Questi gli interpreti di Chiara di Dio, riallestimento 2023

San Francesco: Francesco Troilo di Carlo, Chiara morente: Annamaria Bianchini, Chiara adulta: Monia Sclano, Chiara adolescente: Sara Paganelli, Chiara bambina: Adele Boccalini, Anima di Chiara: Giada Mecozzi, Suor Agnese: Veronica Rossini, Suor Filippa: Leri Benedetti, Suor Anastasia: Miriam Giuliani, Suor amata: Greta Fattori, Suor benvenuta: Giada Mecozzi, Suor Cristiana: Chiara Atzeni, Buona di Guelfuccio: Maria de Jesus Lopez, Frate Angelo: Carmine Passaro, Frate Leone: Matteo Mecozzi, Frate Ginepro: Raffaele Gacioppo, Frate Masseo: Mirko Occhipinti, Frate Elia: Alex Fronduti, Madonna: Maya Manenti, Oste: MAtteo Mecozzi, Avventore: Mirko Occhipinti.

INFORMAZIONI UTILI: Teatro Comunale Traiano di Civitavecchia 5 aprile 2023, ore 21. Prenotazioni al 0766 370011 Biglietti in vendita su TicketOne urly.it/3t6q2

Tutte le info su www.chiaradidio.it