Black out a Santa Severa, Tidei: "In via di risoluzione" • Terzo Binario News

Intanto arrivano i generatori per riprendere l’erogazione di corrente

Il sindaco Pietro Tidei fornisce un aggiornamento sul black-out di Santa Severa, mentre sono arrivati dei generatori nella frazione santamarinellese.

“Segnaliamo che tra le 10:30 e le 11:15 sono stati progressivamente rialimentati tutti i 1.888 clienti spenti, con l’ausilio della Power Station, lasciando disalimentato 1 solo cliente sulla rete in media tensione.

Alle ore 14:55 terminata la riparazione del primo punto guasto, è stato rialimentato anche l’ultimo cliente. Il secondo punto guasto è in corso di riparazione.

Al momento risulta una segnalazione aperta che riguarda 15 clienti per un guasto non collegato all’evento di questa mattina e su cui verrà effettuato un intervento il prima possibile”.

Dal Comune aggiungono che “si sta lentamente risolvendo l’emergenza black out Si rende noto alla cittadinanza che Enel ha provveduto a montare in giornata tre generatori Power Station di grossa portata per assicurare la distribuzione e ovviare al calo di energia elettrica a Santa Severa. Attraverso questo intervento non dovrebbero più sussistere le condizioni di mancanza di energia elettrica come avvenuto in questi giorni. L’amministrazione comunale è disponibile per ulteriore evenienza e continua a monitorare costantemente la situazione. Per ulteriori info contattare Enel al numero verde, assistenza clienti: 803 500”.