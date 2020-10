Cerveteri, proposta di Pascucci: "Rete fra le città Capitali della Cultura" - Terzo Binario News

Proposta di Alessio Pascucci: patto con i dieci Comuni finalisti del concorso a Capitale italiana della cultura 2022, per creare un circuito di eccellenze culturali del 2022.

In occasione di Lubec 2020, dove i rappresentanti di alcune delle città candidate si sono incontrati per confrontarsi sulle politiche culturali.

“Oggi come non mai – dice il sindaco Alessio Pascucci – c’è bisogno di collaborazione e unitarietà di intenti per riflettere insieme sul futuro delle nostre città, anche a seguito della grave emergenza sanitaria che ci ha colpiti e che sta cambiando il nostro modo di guardare al turismo e alla cultura nei prossimi anni.”

Lo slogan della candidatura di Cerveteri è “Alle origini del futuro”, che richiama ad un modello di società in grado di coniugare il meglio del passato, che a Cerveteri è rappresentato dal patrimonio archeologico basato su un rinnovato senso di responsabilità, di sobrietà, di gratitudine.