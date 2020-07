Cerveteri in lutto: morti Asja e Gianluca, annullati gli eventi di oggi - Terzo Binario News

Gli eventi in programma oggi a Cerveteri – sabato 18 luglio – sono stati annullati. Questa la decisione del sindaco Alessio Pascucci, a seguito dell’incidente in cui hanno perso la vita Asja Ercoletti e Gianluca Di Matteo, entrambi residenti della cittadina cerite. “Sono addolorato – ha riferito Pascucci a Terzo Binario – tutti gli eventi previsti per la giornata di oggi sono stati annullati”. Stasera – alle 21,30 – era in programma l’appuntamento con l’Etruria jazz Festival al Parco della Legnara.

Il tragico schianto è avvenuto intorno alle 6 al chilometro 32 dell’Aurelia, all’altezza di Palidoro, Comune di Fiumicino. Asja Ercoletti era a bordo di una Mercedes Classe A, Gianluca Di Matteo guidava una Dacia Duster e stava andando all’European Hospital di Roma, dove alle 7 iniziava il turno alla reception: per cause in corso di accertamento si è verificato l’impatto, che non ha lasciato scampo ai due.

Anche un 53enne di Ladispoli è rimasto coinvolto nel sinistro. La propria vettura, una Citroen C2, è andata a fuoco: l’uomo, che è riuscito a salvarsi, è stato soccorso all’Aurelia Hospital.

c.b.