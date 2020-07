Asja Ercoletti e Gianluca Di Matteo: sono le vittime dell'incidente sull'Aurelia - Terzo Binario News

Cerveteri piange due suoi figli. Asja Ercoletti, 24 anni e Gianluca Di Matteo, 50 anni sono le vittime dell’incidente avvenuto intorno alle 6 di sabato 18 luglio al chilometro 32 dell’Aurelia, all’altezza di Palidoro, Comune di Fiumicino.

Asja Ercoletti è a bordo di una Mercedes Classe A, Gianluca Di Matteo guida una Dacia Duster: per cause in corso di accertamento si verifica l’impatto, che non lascia scampo ai due. Anche un 53enne di Ladispoli resta coinvolto nel sinistro. La propria vettura, una Citroen C2, va a fuoco: l’uomo, che riesce a salvarsi, viene soccorso all’Aurelia Hospital. Sul posto i Vigili del fuoco di Cerveteri, il 118, i carabinieri della stazione di Passoscuro e della compagnia di Civitavecchia.

In poche ore, nella cittadina cerite arriva la conferma della tragedia. E sui social cominciano a piovere messaggi di cordoglio rivolti ai familiari delle vittime.

c.b.