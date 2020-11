Cerveteri, il fisarmonicista Stefano Indino su Rai 3 con Massimo Ranieri a Qui e adesso - Terzo Binario News

Con il fisarmonicista Stefano Indino Cerveteri sbarca su RAI TRE con Massimo Ranieri. Il musicista residente della città etrusca a partire da giovedì 3 dicembre sarà al fianco dell’istrionico attore e cantante napoletano nel varietà in quattro puntate “Qui e adesso”, in onda dal Teatro Sistina di Roma.

“Stefano Indino è uno dei fisarmonicisti più apprezzati e stimati nel panorama musicale italiano. Oltre a seguire dal 2012 Ranieri, nella sua trentennale carriera ha collaborato con artisti del calibro di Fiorella Mannoia, Gianluca Grignani e il Premio Oscar Nicola Piovani – ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – nella nostra città, abbiamo avuto più volte il piacere e il privilegio di vederlo esibirsi in concerto ed ogni volta ci ha regalato grandi emozioni.

A Stefano, il mio più sincero e affettuoso in bocca al lupo per questa nuova grande esperienza, in particolar modo in un momento come questo, così difficile per tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo e dunque anche per gli artisti”.

“Siamo davvero felici per il nostro concittadino Stefano Indino e siamo altrettanto orgogliosi che un musicista della nostra Cerveteri sia presente all’interno di uno spettacolo televisivo che sicuramente sarà visto da un numero altissimo di telespettatori” – ha concluso il Sindaco Pascucci.

Stefano Indino ha all’attivo numerosi concerti in Italia, all’estero, accompagnato cantanti ed attori, inciso dischi come performer e produttore arrangiatore.

Con Massimo Ranieri dal 2012 è presente nello spettacolo “Sogno e son desto” con all’attivo numerosi concerti in Italia, all’estero e ha partecipato alle 3 edizioni Rai di Sogno e son desto prodotte da Bibi Ballandi.

Si esibisce come solista in concerto dedicato alla fisarmonica; in molte occasioni lo show viene arricchito da Alessandro Golini al violino e Paolo Battistini alla chitarra formando così il trio GoInBa. Dal 2015 dirige CDM Casa della musica.