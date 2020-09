Cerveteri, farmacie comunali: De Angelis-Orsomando scrivono a Travaglia - Terzo Binario News

Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando scrivono una lettera PEC al Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Travaglia per chiedere di portare, nel prossimo Consiglio Comunale (il 1 di settembre 2020), l’interrogazione URGENTE inerente le richieste informazioni su sanificazioni, procedure ed eventuale riscontro casi Covid 19 nelle Farmacie Comunali di Cerveteri.

Trattasi di un argomento delicato in un momento particolare della nostra nazione e che riguarda da vicino la pandemia da Covid 19 che vede, giorno dopo giorno, anche alcuni casi a Cerveteri pertanto Le richiediamo di inserire con carattere di urgenza, nel prossimo Consiglio Comunale (trattasi del primo consiglio di settembre 2020) l’interrogazione in oggetto già inviata il 02.09.2020.

Confidando nel suo ruolo “super partes” che non coinciderebbe, vista la situazione e la tipologia di argomentazione, con sconvenienti quanto inutili comportamenti negazionisti e certi di un suo accoglimento in merito cogliamo occasione per inviare cordiali saluti.”