Cavaliere, Riva Destra si dissocia: "Non rappresenta noi né Ladispoli" - Terzo Binario News

“Come commissario di Riva Destra, movimento federato a FDI, per l’area metropolitana di Roma, prendo le distanze da tutto ciò che è avvenuto sul palco dei negazionisti alla manifestazione di ieri da parte del dott. Raffaele Cavaliere.

Presentarsi sul palco in nome della città di Ladispoli non ha avuto nessun senso perché a Noi non ci rappresenta.

Nel silenzio ci stringiamo all cordoglio delle famiglie che per colpa di questo maledetto Virus, non hanno potuto nemmeno dar l’ultimo saluto ai loro cari”.

Francesco Prato