Cerveteri compie un altro passo verso l’inclusività: approvato all’unanimità il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche • Terzo Binario News

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Cerveteri il Peba, il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche, lo strumento sancito dalla normativa italiana per eliminare le barriere architettoniche a livello comunale. A presentare l’atto, Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri.

Un iter amministrativo e progettuale iniziato nel 2024, con l’affidamento per la redazione del Peba. Una progettazione che ha avuto un costo totale di 15mila euro, di cui 10mila provenienti da un contributo regionale e 5mila di fondi propri. Nel gennaio 2025 l’approvazione del piano in linea tecnica e a febbraio l’adozione in Giunta.

Ne è seguita poi la pubblicazione e i consueti tempi tecnici per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini: entrambe recepite e inserite all’interno del Piano. Ieri, mercoledì 30 luglio, l’approvazione ufficiale nella massima assise cittadina, che lo ha reso ufficialmente operativo.

“Cerveteri compie un altro passo significativo verso l’inclusività – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) giunge dopo un percorso lungo, articolato e, soprattutto, partecipativo. Questo piano, che mira a rimuovere le barriere sensoriali, fisiche e cognitive, è un tassello fondamentale per rendere la città sempre più accessibile a tutti. Abbiamo sempre considerato l’accessibilità universale una priorità per il nostro territorio: il PEBA sarà uno strumento strategico che ci permetterà di monitorare, progettare e pianificare interventi mirati a superare le barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani. Ieri, in Consiglio comunale, abbiamo scritto una bella pagina della nostra città: l’approvazione unanime da parte dell’Assise, conferma quanto il lavoro svolto sia stato corretto”.

“Il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche è stato ufficialmente istituito nell’ordinamento giuridico italiano con la Legge Finanziaria del 1986, che sanciva l’obbligo di abbattere le barriere architettoniche all’interno degli edifici. Legge poi integrata con l’art.24 comma 9 della legge 104 del 1992, che estendeva l’eliminazione delle barriere architettoniche anche ai percorsi necessari per raggiungere i luoghi di interesse pubblico all’interno di una città – ha spiegato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri Matteo Luchetti – l’obiettivo dei Peba dunque è quello di dare un indirizzo generale all’assetto cittadino per poi programmare sui vari poli di interesse i dovuti interventi per l’abbattimento delle barriere”.

“Come detto – prosegue l’Assessore Matteo Luchetti – abbiamo ricevuto due osservazioni al Piano, che sono state entrambe recepite e inserite nell’atto che è stato approvato: una relativa all’area cani e al Bosco di Valcanneto, l’altra ad alcuni edifici comunali. C’è da specificare, sulla seconda osservazione, che il nostro Piano già includeva la quasi totalità delle richieste avanzate, che abbiamo accolto nella loro interezza”.

“Il Peba non riguarda solamente gli uffici comunali – spiega più dettagliatamente l’Assessore Luchetti – ma tutti quegli spazi di pubblico interesse e pubblica utilità per la città: dai cimiteri alle farmacie comunali, dalle chiese agli Uffici Postali, scuole, parcheggi, strade e piazze. Un atto importante, per il quale c’è stato un percorso amministrativo importante: di questo, ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici ed in particolar modo il Dirigente Fabrizio Bettoni e il Funzionario Flavio Nunnari, per l’affiancamento e il grande lavoro che hanno svolto sino all’approvazione dell’atto avvenuta in Consiglio comunale”.