Cerveteri Capitale della cultura: il sostegno di Fiumcino - Terzo Binario News

“Abbiamo assistito, oggi, ad una “travolgente” audizione del Comune di Cerveteri, che ha candidato la città a Capitale italiana della cultura per l’anno 2022″. Lo dichiarano il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e la presidente del Consiglio comunale Alessandra Vona.

“Per prima cosa vorremmo fare i nostri complimenti al sindaco Pascucci e all’assessora Battafarano per l’eccellente lavoro svolto finora – proseguono -. Che Cerveteri sia la prima città del Lazio ad essere arrivata tra le 10 finaliste è già un successo di cui andare fieri”.

“Ma soprattutto vogliamo esprimere il nostro supporto e il nostro sostegno a questa candidatura – concludono -: una vittoria di Cerveteri sarebbe un vanto per la sua amministrazione, naturalmente, ma anche per tutta l’area metropolitana e per l’intero Lazio. Cerveteri ha tutto quello che le serve per vincere: incrociamo le dita!”.